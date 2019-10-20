Стало известно, экономит ли батарею темная тема на iPhone 11 Pro Max

Блогер решил проверить слова американской компании о существенной экономии заряда батареи при использовании в iPhone 11 Pro Max темной темы.

Для этого он взял два смартфона, на одном из которых включил темную тему, и проверил их автономность при одинаковых условиях.

Таким образом, стало известно экономит ли батарею темная тема, которая появилась в iOS 13, на iPhone 11 Pro Max.

После тестов, который проходил порядка семи с половиной часов, смартфон, работающий в обычном режиме разрядился, а у модели с темной темой заряда осталось еще 30%.