Стало известно, экономит ли батарею темная тема на iPhone 11 Pro Max

Стало известно, экономит ли батарею темная тема на iPhone 11 Pro Max20.10.2019 21:45
Блогер решил проверить слова американской компании о существенной экономии заряда батареи при использовании в iPhone 11 Pro Max темной темы.
Для этого он взял два смартфона, на одном из которых включил темную тему, и проверил их автономность при одинаковых условиях.
Таким образом, стало известно экономит ли батарею темная тема, которая появилась в iOS 13, на iPhone 11 Pro Max.
После тестов, который проходил порядка семи с половиной часов, смартфон, работающий в обычном режиме разрядился, а у модели с темной темой заряда осталось еще 30%.
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