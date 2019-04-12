Стали известны все версии фаблета Samsung Galaxy Note 10

Стали известны все версии фаблета Samsung Galaxy Note 1012.04.2019 20:12
С каждым днем в Сети все больше появляется слухов и сообщений о готовящемся Samsung Galaxy Note 10, который будет представлен только в конце лета текущего года.
В распоряжении издания SamMobile оказались новые данные о новинке, согласно которым в линейке будет четыре модели фаблета. Более того, в Сеть слили еще и их модельные номера.
Так, основными версиями флагмана будут SM-N970 и SM-N975, тогда как как еще два варианта станут версиями основных, в которых дополнительно появится модуль 5G.
Последние будут предлагаться только на тех рынках, где запустят или уже запустили сети пятого поколения.
Основная камера в Samsung Galaxy Note 10 будет лучше чем в Galaxy S10
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