Стали известны все версии фаблета Samsung Galaxy Note 10

С каждым днем в Сети все больше появляется слухов и сообщений о готовящемся Samsung Galaxy Note 10, который будет представлен только в конце лета текущего года.

В распоряжении издания SamMobile оказались новые данные о новинке, согласно которым в линейке будет четыре модели фаблета. Более того, в Сеть слили еще и их модельные номера.

Так, основными версиями флагмана будут SM-N970 и SM-N975, тогда как как еще два варианта станут версиями основных, в которых дополнительно появится модуль 5G.

Последние будут предлагаться только на тех рынках, где запустят или уже запустили сети пятого поколения.