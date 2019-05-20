Стали известны цены на новые смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro

Их презентация состоится уже 21 мая, а пока инсайдерам удалось выяснить, во сколько обойдутся доступные модели флагманских смартфонов.

Согласно опубликованным данным, обычный смартфон будет предлагаться на рынке в трех конфигурациях.

Так, вариант 6/128 ГБ будет оценен в 390 долларов, версия 8/128 ГБ получит ценник 423 доллара, а модель 8/256 ГБ обойдется покупателям в 506 долларов.

Pro-версия появится на рынке в двух конфигурациях с 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ ПЗУ. Первая получит ценник 535 долларов, а вторая – 607 долларов.

Самая дорогая версия Honor 20 Pro Moschino Edition будет отличаться наличием 10 или 12 ГБ ОЗУ, а также 512 ГБ постоянной памяти.

Ее стоимость составит 723 доллара. Все официальные подробности об оснащенности и стоимость станут известны уже завтра.