Стали известны сроки начала серийного выпуска процессора Huawei Kirin 985

Huawei начнет производство своего нового флагманского процессора Kirin 985 в третьем квартале 2019 года. Такие данные приводят зарубежные СМИ со ссылкой на свои источники.

Известно, что Kirin 985 будет производится по 7-нанометрой технологии на мощностях TSMC.

Тестовые экземпляры новых процессоров будут выпущены в конце второго квартала.

Однокристальная система Kirin 985 дебютирует на Huawei Mate 30, который появится в продаже в четвертом квартале текущего года, но пока неизвестно будет ли в новом процессоре встроен модем 5G.

Ранее сообщалось, что Huawei начнет выпускать смартфоны с 5G модемом в октябре.