Стали известны смартфоны с лучшим качеством связи

Рейтинг был составлен специалистами тестового приложения Master Lu и он создавался с учетом смартфонов, вышедших на рынок в первой половине этого года.

Эксперты назвали лучшие смартфоны по уровню приема сигнала сотовой сети. Оказалось, что лучшим по данному параметру является Xiaomi Mi 9.

На втором месте оказался смартфон ZTE Axon 10 Pro. Третья строчка досталась устройству Lenovo Z6 Pro, а четвертым и пятым в списке оказался Samsung Galaxy Note9 и OPPO Reno 10x Zoom.

Также в рейтинге стоит отметить новый Redmi Note 7, который оказался на девятой строчке и новый Samsung Galaxy S10+, занявший седьмую строчку.