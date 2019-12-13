Стали известны самые производительные смартфоны современности

Теперь пользователи смартфонов смогут выбирать себе новые мобильные устройства, опираясь не только на описание технических характеристик, но и комплексные тесты бенчмарка AnTuTu. По данным evo-rus.com, после ряда испытаний эксперты проекта опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов современности.

В испытаниях участвовали смартфоны популярных брендов, презентованные до декабря 2019 года и продающиеся на массовом рынке.

По данным аналитиков в число лучших вошли мобильные устройства, работающие на процессорах семейства Snapdragon и со стандартами двухканальной памяти UFS.

В сегменте дорогих смартфонов первое место удержал за собой геймерский смартфон Rog Phone 2, разработка компании Asus. Он сумел набрать рекордные почти 500 тысяч баллов по системе оценки бенчмарка.

Китайской продукции от OnePlus, в свою очередь, удалось взять целых четыре места в рейтинге – 2 и 3, а также 5 и 6. Сразу на Rog 2 расположились модели серии 7T, причем младшей модели удалось обойти 7T Pro, несмотря на меньший объем оперативной памяти (8 гигабайт против 12).

Свое место нашел в десятке самых производительных смартфонов и южнокорейский производитель. Со своими флагманами Samsung Galaxy Note 10+ Samsung достались 9 и 10 место.

Аналогичный рейтинг «самых мощных» бенчмарк опубликовал и для моделей среднего ценового сегмента. В него вошли модели Redmi, OPPO, Xiaomi и другие.