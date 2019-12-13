Стали известны подробности про смартфон Huawei P40 Lite

Huawei в следующем году представит новое поколение камерофонов P40 и P40 Pro. В этой линейке еще будет более простая версия P40 Lite.

Именно о ней и рассказал известный инсайдер, который в Twitter часто публикует достоверную информацию касающуюся смартфонов китайского лидера рынка.

Так, Huawei P40 Lite на международном рынке будет являться переименованным Huawei Nova 6 SE, который был представлен в начале декабря.

Если данные инсайдера верны, то смартфон получит камеру с четырьмя датчиками, фронтальный модуль, установленный в отверстии экрана, а также процессор Kirin 810.

На китайском рынке Nova 6 SE оценили в $310, а приблизительно столько же будет стоить и P40 Lite.