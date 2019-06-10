Стали известны первые подробности совместного проекта FromSoftware и Джорджа Мартина

Трейлера Elden Ring не смог раскрыть сюжет игры, но благодаря интервью на сайте Xbox стали известны некоторые подробности совместного проекта FromSoftware и Джорджа Мартина.

Elden Ring станет ролевым экшеном от третьего лица, который будет по духу похож на популярный Dark Souls. То есть игру можно проходить разными способами.

Обещают очень большое количество вариантов прохождения, которых будет даже больше, чем в любой из Dark Souls.

Джордж Мартин создает описание мира Elden Ring, и насколько известно он будет более открытым, чем в других проектах FromSoftware.

Мрачная игра Elden Ring выйдет на PS4, Xbox One и РС, но когда именно пока неизвестно.

