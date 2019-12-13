Стали известны первые подробности про процессор Kirin 1020

Huawei уже активно работает над новым флагманским процессором, который дебютирует в следующем году.

Сейчас самым мощным чипом китайской компании считается Kirin 990. В 2020 году будет представлен Kirin 1020 и уже известны некоторые подробности про него.

Инсайдер, связанный с поставщиками заявляет, что Kirin 1020 в компании Huawei носит кодовое название Baltimore.

Процессор разрабатывают по 5-нанометровому техпроцессу, и в нем применят ядра ARM Cortex-A78.

Предположительно Kirin 1020 станет на 50% производительнее, чем Kirin 990, и в нем будет интегрирован улучшенный 5G модем.

Kirin 1020 должны представить во второй половине 2020 года, а полноценный дебют чипа состоится на смартфоне Huawei Mate 40.