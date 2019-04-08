Стали известны первые подробности о смартфоне Honor 20 Pro

Меню
Поиск

USD/RUB: 65.41 EUR/RUB: 73.44 BTC/USD: 5198.9

8 мая : понедельник

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Стали известны первые подробности о смартфоне Honor 20 Pro

08.04.2019 12:57

Новый смартфон китайской компании придет на смену View 20, при этом в нем будет установлена камера уровня Huawei P30, но с более качественными модулями.
Ряд зарубежных источников сообщили подробности о новом недорогом флагманском смартфоне под названием Honor 20 Pro.

Этот аппарат оснастят OLED-экраном диагональю 6,1-дюйма и экранным сканером отпечатка пальца.

Сообщают еще про тройную камеру с модулями 40, 20 и 8 Мп, причем последний объектив нужен для трёхкратного оптического зума.

Основной фотомодуль Honor 20 Pro будет позаимствован у Huawei P30 Pro, а вот дисплей скорее всего у Honor Magic 2, который сейчас продается исключительно в Китае.

Предположительно в продажу Honor 20 Pro поступит в конфигурациях 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ памяти по цене от $450. О сроках выхода смартфона пока ничего не сообщают.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги