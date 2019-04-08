Стали известны первые подробности о смартфоне Honor 20 Pro

Новый смартфон китайской компании придет на смену View 20, при этом в нем будет установлена камера уровня Huawei P30, но с более качественными модулями.

Ряд зарубежных источников сообщили подробности о новом недорогом флагманском смартфоне под названием Honor 20 Pro.

Этот аппарат оснастят OLED-экраном диагональю 6,1-дюйма и экранным сканером отпечатка пальца.

Сообщают еще про тройную камеру с модулями 40, 20 и 8 Мп, причем последний объектив нужен для трёхкратного оптического зума.

Основной фотомодуль Honor 20 Pro будет позаимствован у Huawei P30 Pro, а вот дисплей скорее всего у Honor Magic 2, который сейчас продается исключительно в Китае.

Предположительно в продажу Honor 20 Pro поступит в конфигурациях 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ памяти по цене от $450. О сроках выхода смартфона пока ничего не сообщают.