Стали известны первые подробности о чипе Snapdragon 735

Qualcomm весной представила процессоры Snapdragon 730 и Snapdragon 730G, а это идеальные решения для среднебюджетных смартфонов.

Накануне стало известно, что американская компания готовит новый процессор, который на рынке сменит Snapdragon 730 и его более производительную модификацию 730G.

Индийский инсайдер в своем Twitter написал, что компания уже работает над Snapdragon 735.

Процессор пока проходит под рабочим названием SM7250. В новой платформе будет два ядра Cortex-A76 с частотой 2.36 ГГц и 2.32 ГГц, а также шесть Cortex-A55 с частотой 1.73 ГГц. Графическая подсистема будет Adreno 620.

Когда именно будет представлен Snapdragon 735 неизвестно, но скорее всего это произойдет одновременно с показом флагманского чипа 2020 года — Snapdragon 865.

Первые смартфоны на Snapdragon 735 появятся в начале 2020 года, и по слухам первым его получит Nokia 8.2.