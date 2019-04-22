Названы наиболее часто взламываемые пароли

Специалисты британского Национального центра кибербезопасности поделились информацией, благодаря которой стали известны пароли, которые чаще всего взламывают.

Ожидаемо в рейтинге оказались пароли, чаще всего используемые большинством пользователями. Это легкие комбинации типа 123456, qwerty и password.

Именно эти три пароля возглавляют рейтинг и облегчают работу сетевых злоумышленников.

По подсчетам специалистов, пароль 123456 используется в 23,2 млн учетных записей, 123456789 в 7,7 млн, а qwerty и password в 3,8 и 3,6 млн соответственно.

В пятерке самых распространенных и чаще всего взламываемых оказался пароль 1111111. Его используют в 3,1 млн учетных записях.

В числе самых опасных для пользователей паролей оказались: 12345678, abc123, 1234567, password1, 12345, 1234567890, 123123, 000000, iloveyou, 1234, 1q2w3e4r5t, Qwertyuiop, 123, Monkey, Dragon.