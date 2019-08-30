Стали известны особенности о новых Microsoft Surface Laptop и Surface Pro

Microsoft на текущей неделе сообщила о том, что 2 октября в Нью-Йорке будет проведена презентация новых продуктов.

В этот день компания представит новые продукты семейства Surface, а теперь стало известно, что именно будет представлено.

Источник сообщил, что компания покажет несколько Microsoft Surface Pro 7 со встроенным LTE модемом, причем некоторые аппараты будут представлены на основе Snapdragon 8cx и других на процессорах Intel 10-го поколения.

Также сообщается, что в новых Surface Pro появится разъем USB-C, при этом останется и Surface Connect.

А вот в Microsoft Surface Laptop 3 откажутся от Surface Connect. Будущая новинка будет доступна только с разъемами USB-C и USB-A.