Стали известны основные характеристики флагмана от Sony

По предварительным данным, новый флагманский смартфон компании Sony будет представлен в феврале.

Недавно стали известны основные характеристики флагмана, который в документации проходит под модельными номерами K9110 и K9170.

Новый смартфон, как выяснилось, будет работать на процессоре Snapdragon 865 под управлением десятой версии Android. Его экран будет выполнен по технологии OLED, а его разрешение будет 4К.

Оперативной памяти предложат 8 ГБ, а встроенной – 128 ГБ. За автономную работу устройства будет отвечать АКБ на 4 120 мАч.

Диагональ экрана составит 6,5 дюйма. Габариты новинки следующие: 167 х 72,1 х 9,2 мм, вес 187 граммов. Информации о камерах смартфона пока нет.