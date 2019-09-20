Стали известны ориентировочные цены на AMD Ryzen 5 3500X и Ryzen 5 3500

Стали известны ориентировочные цены на AMD Ryzen 5 3500X и Ryzen 5 350020.09.2019 22:12
AMD расширила ассортимент новых процессоров серии Ryzen 3000.
Скоро в магазинах появятся модели — Ryzen 5 3500 и Ryzen 5 3500X, которые будут предлагать по цене около 140 долларов.
В Тайланде Ryzen 5 3500 сейчас стоит 138 долларов. Процессор Ryzen 5 3500X на глобальном рынке оценят приблизительно на 20 долларов дороже.
Шестиядерные Ryzen 5 3500 и Ryzen 5 3500X между собой отличаются только кэш-памятью, а рабочая часта в чипах одинаковая – от 3,6 ГГц до 4,1 ГГц.
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