Стали известны ориентировочные цены на AMD Ryzen 5 3500X и Ryzen 5 3500

AMD расширила ассортимент новых процессоров серии Ryzen 3000.

Скоро в магазинах появятся модели — Ryzen 5 3500 и Ryzen 5 3500X, которые будут предлагать по цене около 140 долларов.

В Тайланде Ryzen 5 3500 сейчас стоит 138 долларов. Процессор Ryzen 5 3500X на глобальном рынке оценят приблизительно на 20 долларов дороже.

Шестиядерные Ryzen 5 3500 и Ryzen 5 3500X между собой отличаются только кэш-памятью, а рабочая часта в чипах одинаковая – от 3,6 ГГц до 4,1 ГГц.