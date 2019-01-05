Стали известны новые подробности о бюджетном Samsung Galaxy M20

Корейская компания уже совсем скоро проведет презентацию нового смартфона из бюджетной линейки, причем судя по последним данным устройство окажется не совсем дешевым.

Сегодня стали известны новые подробности о новом Samsung Galaxy M20 с предварительным ценником 250-300 долларов.

Эксперты полагают, что с таким ценником новинке будет сложно конкурировать с Xiaomi Pocophone F1 на Snapdragon 845.

Согласно последним данным, Galaxy M20 будет оснащен 6,13-дюймовым экраном и процессором Exynos 7885 или Exynos 7904. Габариты устройства составят: 156,4 x 74,5 x 8,8 мм.

За автономную работу будет отвечать аккумулятор на 5 000 мАч. Что касается камер, то основная будет с модулями на 5 и 13 Мп, а для селфи предложат 8-мегапиксельную камеру.

Оперативной памяти окажется три гигабайта, в строенной от 32 до 64 ГБ. В качестве операционной системы будет выступать Android 8.1 Oreo.