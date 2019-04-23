Стали известны некоторые подробности про конференцию разработчиков WWDC

Зарубежное авторитетное издание 9to5mac рассказало про новые функции iOS 13. Новую версию операционной системы для мобильной техники Apple представят на конференции WWDC.

Это ежегодная конференция для разработчиков, на которой познакомят с новыми возможностями iOS и macOS.

В 2019 году WWDC начнет работать 3 июля и на ней расскажут про новые возможности Siri и технологии дополненной реальности ARKit.

Уже известно, что фирменный голосовой помощник получит возможность интегрировать с другими сервисами, за счет чего пользователь сможет заказать столик в ресторане или приобрести билеты в кинотеатр.

В iOS 13 также расширят возможности инструмента Marzipan, через который разработчики переносят приложения с iOS на Mac.

Также 9to5mac удалось узнать про перезапуск ARKit. Дополненная реальность получит новые возможности в играх и приложениях.

Затронет расширение возможностей и NFC, который станет поддерживать метки ISO7816, FeliCa или MiFare.

Их сейчас используют в проездных, электронных ключах для дверей и других карточках. За счет этого смартфон может заменить большое количество карточек.

Еще в операционной системе для компьютеров произойдет более глубокая интеграция с облачными сервисами.