Стали известны некоторые подробности про конференцию разработчиков WWDC

Стали известны некоторые подробности про конференцию разработчиков WWDC23.04.2019 17:19
Зарубежное авторитетное издание 9to5mac рассказало про новые функции iOS 13. Новую версию операционной системы для мобильной техники Apple представят на конференции WWDC.
Это ежегодная конференция для разработчиков, на которой познакомят с новыми возможностями iOS и macOS.
В 2019 году WWDC начнет работать 3 июля и на ней расскажут про новые возможности Siri и технологии дополненной реальности ARKit.
Уже известно, что фирменный голосовой помощник получит возможность интегрировать с другими сервисами, за счет чего пользователь сможет заказать столик в ресторане или приобрести билеты в кинотеатр.
В iOS 13 также расширят возможности инструмента Marzipan, через который разработчики переносят приложения с iOS на Mac.
Также 9to5mac удалось узнать про перезапуск ARKit. Дополненная реальность получит новые возможности в играх и приложениях.
Затронет расширение возможностей и NFC, который станет поддерживать метки ISO7816, FeliCa или MiFare.
Их сейчас используют в проездных, электронных ключах для дверей и других карточках. За счет этого смартфон может заменить большое количество карточек.
Еще в операционной системе для компьютеров произойдет более глубокая интеграция с облачными сервисами.
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