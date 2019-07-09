Стали известны некоторые особенности ОС HongMeng от Huawei

Тестировщики рассказали про новую универсальную операционную систему HongMeng от Huawei. Эта ОС готовится для замены Android, и ожидается что ее представят уже в следующем месяце.

Ранее представитель китайской компании сообщал, что HongMeng работает быстрее чем Android.

Теперь стали известны некоторые подробности про новую ОС. Как пишет источник, в HongMeng много анимации и вариантов настройки домашнего варианта и экрана блокировки.

Для пользователя в HongMeng будут доступны виджеты, отдельное окно поиска, перерисованные иконки и новые рингтоны.

Сообщается, что все функции HongMeng пока недоступны, также пока в операционной системе мало настроек для камеры.

Презентацию HongMeng ожидают в рамках конференции разработчиков, которая пройдет с 9 по 11 августа.