Стали известны названия новых смартфонов iPhone 2019

Презентация новых смартфонов американской компании состоится уже в следующем месяце и в общем-то о моделях уже известно многое, только данные об их названия разнились.

Недавно один из инсайдеров сообщал, что новое поколение iPhone получит приставку к названию Pro, а другой авторитетный источник полностью раскрыл название всех трех моделей.

Редактор Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman), ссылаясь на проверенные источники рассказал, что новые смартфоны получат название iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11R и это будут преемники iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR соответственно.

Напомним, что модель iPhone 11R по-прежнему в линейке окажется самой доступной. Она получит ЖК-дисплей и двойную основную камеру.

Старшие модели будут оснащены AMOLED-экранами и тройной камерой.