Стали известны характеристики нового флагмана Xiaomi Mi 9

В марте в продаже должен появится смартфон Xiaomi Mi 9 и пока это устройство официально не представлено, но зато уже известны основные характеристики аппарата.

В сети раскрыли точные характеристики флагманской модели китайский компании. По данным источника, в Xiaomi Mi 9 будет установлен AMOLED экран с разрешением FHD+ и диагональю 6,4-дюйма.

В его верхней части будет каплевидный вырез для селфи камеры основанной на модуле Sony IMX576 с разрешением 24 Мп.

На тыльной стороне будет расположена тройная камера, причем один модуль будет на 48 Мп, второй на 12 Мп, а третий времяпролётный 3D ToF, который нужен для определения глубины сцены.

Как и положено флагману 2019 года в смартфоне будет самый мощный процессор этого года — Snapdragon 855.

Графический ускоритель в Xiaomi Mi 9 будет Adreno 640, а вот 5G в аппарате ожидать не стоить, так как модем будет Snapdragon X24 LTE.

По слухам флагман от Xiaomi будет стоить около $440 за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.