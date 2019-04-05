Стали известны характеристики камеры смартфона Oppo Reno

До официальной презентации нового смартфона и его «лайт»-версии остается всего несколько дней и о новинке появляются новые подробности.

Уже известно, что смартфон Oppo Reno получит десятикратный зум, при этом о разрешении моделей достоверно известно не было.

И вот до официального анонса устройства, который состоится 10 апреля, стали известны характеристики камеры. Как и предполагалось, у модели установят тройную камеру.

В ней главным модулем окажется Sony IMX586 с разрешением 48 Мп. В нем также реализуют гибридной 10-кратное приближение с фокусным расстоянием 16-160 мм.

Второй модуль получил разрешение 8 Мп и угол охвата 120 градусов. Ну и третьим в камере будет 13-мегапиксельный датчик.

Среди других характеристик в Oppo Reno будет процессор Snapdragon 855 и версия 8/256 ГБ. Диагональ экрана составит 6,4 дюйма, а выполнен он будет по технологии OLED.

На презентации, которая к слову состоится в Китае, ожидается показ как минимум еще двух версий новинки.