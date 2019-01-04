Зарубежные источники раскрыли новые подробности о технической начинке нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 9.

Так, стали известны характеристики флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, который получит начальный ценник около 436 долларов.

Согласно последним данным, аппарат будет оснащен 6,4-дюймовым экраном, а работать он будет на процессоре Snapdragon 855.

Оперативной памяти новинки приписывают шесть гигабайт, а вот постоянной памяти будет 128 ГБ.

Что касается основной камеры, то она получит датчики Sony IMX586 на 48 Мп, дополнительный модуль на 12 Мп и датчик 3D TOF.

Фронтальную камеру на 24 Мп расположат в вырезе в форме капли. За автономность будет отвечать батарея на 3 500 мАч. Габариты смартфона составляют: 155 х 75 х 7,6 мм.