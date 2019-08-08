Стали известны европейские цены на смартфон Xiaomi Mi 9T Pro

Компания Xiaomi в Европе уже давно продает смартфон Xiaomi Mi 9T. На китайском рынке эта модель предлагается под названием Redmi K20.

Также в Китае можно купить Redmi K20 Pro, а в ЕС и России эта модель будет доступна под названием Mi 9T Pro.

Изначально Xiaomi для европейского рынка представила Mi 9T, где он доступен уже два месяца, а теперь очередь дошла до Mi 9T Pro.

Он поступит в продажу в августе и благодаря официальному продавцу Xiaomi в Нидерландах стало известно, сколько в Европе будет стоить Mi 9T Pro.

Так, за Xiaomi Mi 9T Pro в версии с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти покупателю придется заплатить 429 евро, а за смартфон с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти придется уже отдать 479 евро.

Как пишет «ГазетаDAILY» европейская версия Redmi K20 Pro будет предложена в красном, синем, черном и белом цветах.