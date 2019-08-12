Стала известна цена кроссовера Geely Atlas с системой «Яндекс.Авто»

Российская мультимедийная система «Яндекс.Авто» теперь устанавливается на китайский кроссовер Geely Atlas.



Как пишет «Твоё Авто», система «Яндекс.Авто» будет устанавливаться только в самой дорогой комплектации Geely Atlas.

В дилерских центах марки такую версию предложат за 1 679 990 рублей. Версия кроссовера Geely Atlas без российской мультимедийной системы ранее предлагалась на 15 тыс. рублей дешевле.

Напомним, «Яндекс.Авто» оснащена самыми полезными для автолюбителя сервисами. В нем есть навигация без телефона, доступ к фирменному музыкальному сервису, а также голосовой помощник «Алиса», который позволит управлять мультимедийной системой, а в дальнейшем и некоторыми функциями автомобиля.

Также «Яндекс.Авто» оснащен 4G модемом и SIM-картой от МТС.