Стала известна цена клавиатуры и мыши от Razer для Xbox One

Razer сегодня полностью рассекретила первый комплект Turret для игровой консоли Xbox.

Изначально его хотели показать на январской выставке электроники, но сейчас новый комплект полностью раскрыт, а также названа на него цена.

Razer Turret создавали специально для Xbox One, а еще он значительно отличается от тех, которые предлагаются для компьютеров, при этом его можно подключить не только к игровой приставке.

Клавиатура получила механические кнопки и фирменную подсветку, в которой нет цифровой блока, а само дно плоское, чтобы удобнее ее было держать на коленях. Также в клавиатуре есть выдвижная площадка под комплектную мышку.

В клавиатуре применены фирменные технологии Razer, а клавиши способны отработать 80 млн нажатий. Также есть настраивая подсветка Razer Chroma, поддерживается еще и Xbox Dynamic Lighting.

По заявлению производителя, на одном заряде клавиатура проработает до 43 часов, а с активной подсветкой аккумулятора хватит на 11 часов.



Мышь тоже получила фирменные технологии, в числе которых семь настраиваемых кнопок и датчик Razer 5G Advanced Optical Sensor.

Новый комплект для игровой консоли оценили в $250, а практически столько стоит и сама игровая консоль Xbox One S.