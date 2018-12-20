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Стала известна цена клавиатуры и мыши от Razer для Xbox One

20.12.2018 18:50

Razer сегодня полностью рассекретила первый комплект Turret для игровой консоли Xbox.
Изначально его хотели показать на январской выставке электроники, но сейчас новый комплект полностью раскрыт, а также названа на него цена.

Razer Turret создавали специально для Xbox One, а еще он значительно отличается от тех, которые предлагаются для компьютеров, при этом его можно подключить не только к игровой приставке.

Клавиатура получила механические кнопки и фирменную подсветку, в которой нет цифровой блока, а само дно плоское, чтобы удобнее ее было держать на коленях. Также в клавиатуре есть выдвижная площадка под комплектную мышку.

В клавиатуре применены фирменные технологии Razer, а клавиши способны отработать 80 млн нажатий. Также есть настраивая подсветка Razer Chroma, поддерживается еще и Xbox Dynamic Lighting.

По заявлению производителя, на одном заряде клавиатура проработает до 43 часов, а с активной подсветкой аккумулятора хватит на 11 часов.


Мышь тоже получила фирменные технологии, в числе которых семь настраиваемых кнопок и датчик Razer 5G Advanced Optical Sensor.

Новый комплект для игровой консоли оценили в $250, а практически столько стоит и сама игровая консоль Xbox One S.

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