Стала известна тайная фишка прозрачного чехла iPhone XR

Для iPhone XR компания Apple создала прозрачный чехол, который прекрасно защищает устройство, а также не скрывает его яркий вид.

Но как оказалось он еще имеет интересную особенность, которая очень многим может понравится.

Как заметил один из пользователей Reddit, если смартфон в прозрачном кейсе лежит на гладкой поверхности экраном вверх, то при поступлении нового уведомления он светится за счет преломления лучей испускаемых светодиодной фотовспышкой.

Конечно такой эффект работает, если в настройках iPhone XR включена активация вспышки при получении уведомления.

Напомним, прозрачный чехол для iPhone XR в РФ оценивается в 3490 рублей.