Стала известна стоимость нового смартфона Xiaomi Mi A3

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Стала известна стоимость нового смартфона Xiaomi Mi A3

16.07.2019 17:32

Зарубежные инсайдеры уже сообщили о стоимости нового смартфона, который будет работать под управлением «чистого» Андроида.


К слову ранее компания анонсировала презентацию нового смартфона на 25 июля, но в данном случае анонсирован дебют в Польше.

При этом мировая премьера состоится раньше, а именно уже завтра 17 июля и будет проходить в Испании.

Накануне презентации стало известно, что Xiaomi Mi A3 будет предлагаться в нескольких конфигурациях по цене от 219 евро. За эту стоимость смартфон получит 4 ГБ ОЗУ и 64ГБ ПЗУ.

Будут еще версии 6/64 и 6/128 ГБ, которые получат ценники 295 и 335 евро соответственно.

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi A3 получит дизайн от моделей молодежной линейки CC, но старшая модель получит Snapdragon 730, а в младшей версии Mi A3 Lite будет использоваться процессор Snapdragon 675.

Представлены новые смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e

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