Стала известна стоимость нового смартфона Xiaomi Mi A3

Зарубежные инсайдеры уже сообщили о стоимости нового смартфона, который будет работать под управлением «чистого» Андроида.



К слову ранее компания анонсировала презентацию нового смартфона на 25 июля, но в данном случае анонсирован дебют в Польше.

При этом мировая премьера состоится раньше, а именно уже завтра 17 июля и будет проходить в Испании.

Накануне презентации стало известно, что Xiaomi Mi A3 будет предлагаться в нескольких конфигурациях по цене от 219 евро. За эту стоимость смартфон получит 4 ГБ ОЗУ и 64ГБ ПЗУ.

Будут еще версии 6/64 и 6/128 ГБ, которые получат ценники 295 и 335 евро соответственно.

Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi A3 получит дизайн от моделей молодежной линейки CC, но старшая модель получит Snapdragon 730, а в младшей версии Mi A3 Lite будет использоваться процессор Snapdragon 675.