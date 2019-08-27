Стала известна стоимость нового смартфона Redmi Note 8 Pro

Индийский инсайдер Мукул Шарма за пару дней до презентации Redmi Note 8 Pro раскрыл стоимость смартфона, а также показал коробку лимитированной серии устройства World of Warcraft.

В своем Twitter инсайдер показал таблицу сравнения Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 7 Pro.

Как ранее и сообщалось в Note 8 Pro будет установлен NFC чип и процессор MediaTek Helio G90T. Оперативной памяти в аппарате будет 6 ГБ постоянной 128 ГБ.



Что касается цен, то Redmi Note 8 Pro будет предлагаться за $251. Предполагается, что Redmi Note 8 будет стоить около $140.

Помимо стоимости будущей новинки были показаны упаковки Redmi Note 8 Pro World of Warcraft.

На канале Xiaomishka еще был опубликован рекламный ролик, в котором показали насколько смартфон Redmi Note 8 Pro окажется крепким.

В нем тяжеловес становится ногами на смартфоны и совершает рывок со штангой. После такого подхода экраны смартфонов остались целыми.

Напомним, презентация Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, а также телевизора Redmi состоится 29 августа.

