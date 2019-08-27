Стала известна стоимость нового смартфона Redmi Note 8 Pro

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27 сентября : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Стала известна стоимость нового смартфона Redmi Note 8 Pro

27.08.2019 12:30

Индийский инсайдер Мукул Шарма за пару дней до презентации Redmi Note 8 Pro раскрыл стоимость смартфона, а также показал коробку лимитированной серии устройства World of Warcraft.
В своем Twitter инсайдер показал таблицу сравнения Redmi Note 8 Pro и Redmi Note 7 Pro.

Как ранее и сообщалось в Note 8 Pro будет установлен NFC чип и процессор MediaTek Helio G90T. Оперативной памяти в аппарате будет 6 ГБ постоянной 128 ГБ.


Что касается цен, то Redmi Note 8 Pro будет предлагаться за $251. Предполагается, что Redmi Note 8 будет стоить около $140.

Помимо стоимости будущей новинки были показаны упаковки Redmi Note 8 Pro World of Warcraft.

На канале Xiaomishka еще был опубликован рекламный ролик, в котором показали насколько смартфон Redmi Note 8 Pro окажется крепким.

В нем тяжеловес становится ногами на смартфоны и совершает рывок со штангой. После такого подхода экраны смартфонов остались целыми.

Напомним, презентация Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, а также телевизора Redmi состоится 29 августа.

Redmi Note 8 получит Snapdragon 665 и 48 Мп датчик

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