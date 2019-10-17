Стала известна себестоимость смартфона iPhone 11 Pro Max

Розничные цены на новые iPhone были названы сразу на презентации. Смартфоны уже продаются в мире и России, а теперь стало известно, какая у iPhone 11 Pro Max себестоимость.

Подсчетом занималась компания TechInsights, которая разобрала смартфон и определила цену по комплектующим.

Цена iPhone 11 Pro Max составила 490,5 доллара. Для сравнения себестоимость iPhone XS Max была 443 доллара.

Самый дорогой компонент в iPhone 11 Pro Max это камера. Ее стоимость составила 73,5 долларов. Цена экрана 66,5 доллара, а процессора — A13 за 64 доллара.

Стоит отметить, что при подсчете TechInsights не учитывают разработку смартфона, рекламу, доставку и разработку программного обеспечения.