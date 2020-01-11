Стала известна информация о продажах раскладного смартфона Huawei Mate X

На днях представитель Samsung рассказал, что компания с момента старта продаж Galaxy Fold реализовала от 400 до 500 тысяч смартфонов. Теперь появилась информация о продажах раскладного смартфона Huawei Mate X.

Китайский аппарат с гибким экраном поступил в продажу 15 ноября, и пока он предлагается только на домашнем рынке.

При этом источник пишет, что Huawei ежемесячно продает порядка 100 тыс. ед. смартфонов Mate X. Таким образом, производитель на данный момент продал порядка 200 тыс. смартфонов.

Стоит отметить, что Huawei Mate X стоит дороже, чем конкурент из Кореи. Если Samsung Galaxy Fold на глобальном рынке продают за 2000 долларов, то Mate X в Китае в пересчёте стоит 2400 долларов.

Huawei не спешит выпускать свой дорогой раскладной смартфона на глобальный рынок, так как устройство получило не сертифицированную ОС Android и в нем нет сервисов от компании Google.