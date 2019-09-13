Стала известна дата презентации и особенности смартфона Xiaomi Mi9 Lite

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Стала известна дата презентации и особенности смартфона Xiaomi Mi9 Lite

13.09.2019 23:08

Xiaomi 16 сентября в Испании представит свой новый смартфон Mi 9 Lite. Это будет практически копия китайского смартфона Xiaomi CC9.
После презентации устройства в Испании аппарат появится в других странах ЕС, и стоит ожидать модель в России.

Один их сетевых информаторов сообщил цены на Mi 9 Lite, а также назвал характеристики смартфона, причем в характеристиках Mi 9 Lite информатор уверен, а вот насчет цен нет.

В продаже Mi 9 Lite будет предлагаться в двух версиях – 6/64 ГБ и 8/128 ГБ. За первый вариант придется отдать $365, а второй обойдется в $385.

Стоит отметить, что на старте продаж Xiaomi CC9 в Китае предлагали за $260.


Что касается характеристик, то в будущей новинке установят процессор Snapdragon 710 и батарею на 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Дисплей в смартфоне будет 6,39-дюймовый AMOLED с разрешением 2340×1080 пикселей.

Отличие Mi 9 Lite от CC9 будет в камере. Так, основная у них одинаковая – 48 Мп, а вот второй широкоугольный модуль в европейском смартфоне будет на 13 Мп, тогда как в CC9 он на 8 Мп.

Третий датчик в тройной основной камере на 2 Мп. Фронтальный фотомодуль на 32 Мп.

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