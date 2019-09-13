Стала известна дата презентации и особенности смартфона Xiaomi Mi9 Lite

Xiaomi 16 сентября в Испании представит свой новый смартфон Mi 9 Lite. Это будет практически копия китайского смартфона Xiaomi CC9.

После презентации устройства в Испании аппарат появится в других странах ЕС, и стоит ожидать модель в России.

Один их сетевых информаторов сообщил цены на Mi 9 Lite, а также назвал характеристики смартфона, причем в характеристиках Mi 9 Lite информатор уверен, а вот насчет цен нет.

В продаже Mi 9 Lite будет предлагаться в двух версиях – 6/64 ГБ и 8/128 ГБ. За первый вариант придется отдать $365, а второй обойдется в $385.

Стоит отметить, что на старте продаж Xiaomi CC9 в Китае предлагали за $260.



Что касается характеристик, то в будущей новинке установят процессор Snapdragon 710 и батарею на 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Дисплей в смартфоне будет 6,39-дюймовый AMOLED с разрешением 2340×1080 пикселей.

Отличие Mi 9 Lite от CC9 будет в камере. Так, основная у них одинаковая – 48 Мп, а вот второй широкоугольный модуль в европейском смартфоне будет на 13 Мп, тогда как в CC9 он на 8 Мп.

Третий датчик в тройной основной камере на 2 Мп. Фронтальный фотомодуль на 32 Мп.