Стала известна дата анонса нового флагмана Samsung Galaxy S11

В то время как актуальное поколение флагманов от компании Samsung предлагают в США со скидкой в 300 долларов, в Сети публикуют новые подробности о будущих Samsung Galaxy S11.

Эти модели выйдут в следующем году, причем уже журналистам удалось выяснить точную дату анонса нового флагмана.

По информации издания SamMobile, анонс флагманского Samsung Galaxy S11 состоится на третьей неделе февраля 2020 года, предположительно 18 февраля, и будет проходить в Сан-Франциско.

Устройству приписывают топовый процессор, революционную основную камеру с разрешением 108 Мп, 1 ТБ постоянной памяти, а также последнюю версию ОС Android 10 с оболочкой One UI 2.1.