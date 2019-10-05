Стала известна дата анонса нового флагмана Samsung Galaxy S11

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6 ноября : воскресенье

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Стала известна дата анонса нового флагмана Samsung Galaxy S11

05.10.2019 21:28

В то время как актуальное поколение флагманов от компании Samsung предлагают в США со скидкой в 300 долларов, в Сети публикуют новые подробности о будущих Samsung Galaxy S11.
Эти модели выйдут в следующем году, причем уже журналистам удалось выяснить точную дату анонса нового флагмана.

По информации издания SamMobile, анонс флагманского Samsung Galaxy S11 состоится на третьей неделе февраля 2020 года, предположительно 18 февраля, и будет проходить в Сан-Франциско.

Устройству приписывают топовый процессор, революционную основную камеру с разрешением 108 Мп, 1 ТБ постоянной памяти, а также последнюю версию ОС Android 10 с оболочкой One UI 2.1.

Samsung снизила стоимость флагманских смартфонов Galaxy S10

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