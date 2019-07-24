Стал известен виновник неудачи смартфона RED Hydrogen One

Смартфон RED Hydrogen One так и не оправдал ожидания, ведь от этого смартфона ожидали настоящий прорыв, но в итоге ничего такого не случилось.

Основатель RED Джим Дженнард рассказал, почему камера смартфона Hydrogen One не смогла произвести революцию.

Все связано с производителем ODM, его имя не раскрывается, но по словам Дженнарда, именно он «сработал существенно ниже ожиданий», и справить все допущенные ошибки уже было невозможно.

Сейчас RED ведет разработку нового Hydrogen. По заявлению производителя, внешний модуль камеры будет подходить как для Hydrogen One, так Hydrogen Two.

В разработке Hydrogen Two принимает участие уже другой ODM производитель, который способен не только создавать, но также и поддерживать продукт. Когда выйдет новое поколение Hydrogen пока неизвестно.