США на 90 дней ослабили давление на компанию Huawei

США компании Huawei дали небольшую отсрочку в 90 дней для беспрепятственной работы и ведения своей деятельности в США.

Временная лицензия от Минторга США позволит Huawei поддерживать своих клиентов на территории Америки.

Такую лицензию получила не только китайская компания, но также и 68 подконтрольных ей компаний.

Лицензия будет действовать до 19 августа 2019 года. Стоит отметить, что такое послабление от правительства США выгодно в первую очередь мобильным операторам и интернет-провайдерам, так как они используют программное обеспечение и дорогостоящее оборудование от Huawei.