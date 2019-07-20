Два дня назад сенаторы США рассказали о новом проекте закона, в котором говорится о запрете продажи или передачи прав на американские патенты.

В частности, запрет будет касаться только тех компаний, которые входят в «черный список», где оказалась и компания Huawei.

То есть США могут запретить Huawei приобретать американские патенты или продавать их.

В случае нарушений закона правительство США получает право рассматривать любые дела, которые касаются нарушений патентов.

В свою очередь представители китайской компании уже прокомментировали новый закон, отметив, что он может привести к негативным для Америки последствиям.