Среднебюджетный смартфон Vivo V1913A/T появился в TENAA

В компании Vivo ведут разработку нового смартфона, который будет относиться к среднебюджетным смартфонам.



Устройство с кодовым названием Vivo V1913A/T заметили в TENAA, где опубликовали фотографии и некоторые характеристики.

По предварительным данным, новая модель будет представлена в следующем месяце. Vivo V1913A/T имеет вес 179 граммов при габаритах 159,53 x 75,23 x 8,13 мм. Экран смартфон будет 6,38-дюймовый, выполненный по технологии AMOLED.

Его разрешение составит 2340 х 1080 пикселей. Обещают в аппарате встроенный в экран сканер отпечатков пальцев, а 16-мегапиксельная камера для селфи расположится в каплевидном вырезе.

Какой процессор будет установлен не сообщается, но в базе указано, что это будет восьмиядерный чип.

Оперативной памяти заявлено 4 или 6 ГБ, а встроенной 128 ГБ. Емкость аккумулятора составит 4390 мА•ч, а в основной камере предложат модули на 16, 8 и 2 М.