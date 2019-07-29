Спутниковый интернет OneWeb снова не пустили в РФ

Комиссия по радиочастотам отказала зарубежной системе спутникового интернета OneWeb в получении частот.

Как пишет газета «Коммерсантъ», комиссия отказала в выделении частот для работы в России.

Причиной отказа стало то, что в этих частотах работает спутниковая радиосвязь и телевидение.

Это уже не первый отказ ГКРЧ британской спутниковой системе OneWeb, так как заявки на получение частот подавались в 2017 и 2018 годах.

Компания OneWeb была основана экс-менеджером Google Грегом Уайлером.

В нее инвестировали крупнейшие в мире компании, среди которых Airbus, Coca-Cola, Qualcomm, SoftBank Group и Virgin Group.