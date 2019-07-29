Спутниковый интернет OneWeb снова не пустили в РФ

Спутниковый интернет OneWeb снова не пустили в РФ29.07.2019 13:04
Комиссия по радиочастотам отказала зарубежной системе спутникового интернета OneWeb в получении частот.
Как пишет газета «Коммерсантъ», комиссия отказала в выделении частот для работы в России.
Причиной отказа стало то, что в этих частотах работает спутниковая радиосвязь и телевидение.
Это уже не первый отказ ГКРЧ британской спутниковой системе OneWeb, так как заявки на получение частот подавались в 2017 и 2018 годах.
Компания OneWeb была основана экс-менеджером Google Грегом Уайлером.
В нее инвестировали крупнейшие в мире компании, среди которых Airbus, Coca-Cola, Qualcomm, SoftBank Group и Virgin Group.
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