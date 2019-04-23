Спрос на смартфоны Huawei P30 в России в три раза выше, чем на P20

Спрос на смартфоны Huawei P30 в России в три раза выше, чем на P2023.04.2019 16:50
Смартфоны Huawei P30 поступили в продажу на российском рынке 13 апреля и уже крупный ритейлер подводя первые итоги продаж отмечает, что спрос на аппараты нового поколения является существенно выше, чем продавались их предшественники.
В частности, приводятся данные «Связной | Евросеть», согласно которым спрос на новые Huawei P30 оказался в три раза выше, чем на предшественников.
Если говорить только о новинках, то почти каждый второй проданный смартфон линейки это P30 Pro. Его доля в продажах составляет 46%.
Вторым наиболее востребованным аппаратом из линейки является P30 Lite с показателем 33%, а оставшийся 21% от всех продаж приходится на P30.
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