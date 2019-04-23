Спрос на смартфоны Huawei P30 в России в три раза выше, чем на P20

Смартфоны Huawei P30 поступили в продажу на российском рынке 13 апреля и уже крупный ритейлер подводя первые итоги продаж отмечает, что спрос на аппараты нового поколения является существенно выше, чем продавались их предшественники.

В частности, приводятся данные «Связной | Евросеть», согласно которым спрос на новые Huawei P30 оказался в три раза выше, чем на предшественников.

Если говорить только о новинках, то почти каждый второй проданный смартфон линейки это P30 Pro. Его доля в продажах составляет 46%.

Вторым наиболее востребованным аппаратом из линейки является P30 Lite с показателем 33%, а оставшийся 21% от всех продаж приходится на P30.