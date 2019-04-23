Спрос на смартфоны Huawei P30 в России в три раза выше, чем на P20

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23 мая : вторник

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Спрос на смартфоны Huawei P30 в России в три раза выше, чем на P20

23.04.2019 16:50

Смартфоны Huawei P30 поступили в продажу на российском рынке 13 апреля и уже крупный ритейлер подводя первые итоги продаж отмечает, что спрос на аппараты нового поколения является существенно выше, чем продавались их предшественники.
В частности, приводятся данные «Связной | Евросеть», согласно которым спрос на новые Huawei P30 оказался в три раза выше, чем на предшественников.

Если говорить только о новинках, то почти каждый второй проданный смартфон линейки это P30 Pro. Его доля в продажах составляет 46%.

Вторым наиболее востребованным аппаратом из линейки является P30 Lite с показателем 33%, а оставшийся 21% от всех продаж приходится на P30.

В России начинаются продажи смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

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