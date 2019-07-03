Спецслужбы КНР скрыто устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов

В Китае на смартфоны туристов устанавливают шпионское программное обеспечение.

Как пишет The Guardian, установка следящего за пользователем приложения происходит на пропускных пунктах в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, который граничит с Киргизией.

Об установке таможенной службой ПО на смартфоны туристов стало известно изданиям Suddeutsche Zeitung и New York Times.

Они провели собственное расследования, и как им удалось узнать, на границе у туристов забирают смартфоны и устанавливают программу, которая скачивает сообщения, список контактов и письма электронной почты.

По данным The Guardian, установка ПО на аппараты пользователей является частью кампании по контролю над мусульманским населением страны.