Специалисты тестами определили лучший бюджетный игровой процессор

Процессор AMD Ryzen 5 3600X протестировали в играх и сравнили его с конкурентом Intel Core i5 9600K.

Специалисты определили лучший бюджетный процессор для игр, а для этого они выбрали ряд игр и программ, в которых сравнивали два конкурирующих на рынке решения.

По итогу тестов был определен лучший чип. Как оказалось платформа от AMD показывает лучшие результаты во многих тестах.

Тестирование процессоров проводили в -Zip, Mozilla Kraken и Indigo Bench.

Для игрового теста выбрали Shadow of the Tomb Raider, Tom Clancy’s the Division 2, Deus Ex Mankind Divided, а также Ashes of the Singularity Escalation CPU Benchmark.