Специалисты создали дрон для офисных работников

Специалисты создали дрон для офисных работников21.12.2019 15:57
Дроны сейчас получили широкое распространение, но их в основном стараются использовать на открытых площадках.
Но специалисты Технологического института Карлсруэ решили создать дрон, который будет работать внутри офисов и лабораторий, а также взаимодействовать с сотрудниками учреждений.
Для разработки нового дрона решили использовать Crazyflie 2.0 от компании Bitcraze. Его доработали, научили распознавать речь людей и определять цель в помещении.
Также дрон способен избегать столкновений с препятствиями, которых много в помещениях.
Сейчас устройство тестируется и дорабатывается, так как у дрона еще не идеально работает система управления полетом, и он порой не успевает откланяться от препятствий.
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