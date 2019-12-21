Специалисты создали дрон для офисных работников

Дроны сейчас получили широкое распространение, но их в основном стараются использовать на открытых площадках.

Но специалисты Технологического института Карлсруэ решили создать дрон, который будет работать внутри офисов и лабораторий, а также взаимодействовать с сотрудниками учреждений.

Для разработки нового дрона решили использовать Crazyflie 2.0 от компании Bitcraze. Его доработали, научили распознавать речь людей и определять цель в помещении.

Также дрон способен избегать столкновений с препятствиями, которых много в помещениях.

Сейчас устройство тестируется и дорабатывается, так как у дрона еще не идеально работает система управления полетом, и он порой не успевает откланяться от препятствий.