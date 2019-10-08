Специалисты Роскачества назвали лучшие и худшие мессенджеры

Роскачество исследовало и определило лучшие мессенджеры, которые доступны в России.

Исследование затронуло 49 доступных приложений для общения, но в списке отсутствовал Telegram и корпоративные мессенджеры.

Специалисты определяли приложения по 68 критериям, среди которых защита сквозным шифрованием, возможность аудио- и видеозвонков, функции переписки и наличие десктопной и веб-версии, синхронизация, удобство и др.

Для мобильных устройств под управлением iOS лучшими мессенджерами стали WhatsApp, Viber и Skype.

Последними в списке оказались Instagram, Hangouts и Kik. Эти же программы стали худшими и для Android устройства, а вот лучшими для самой популярной ОС стали WhatsApp, Viber и Threema.

Самыми защищенными приложениями признали Wickr Me, Viber, WhatsApp, Wire, Threema и Signal.

Среди самых функциональных на платформе Android и iOS стали «ТамТам», ICQ и «Mail.ru Агент».