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Специалисты рассказали о ненужных функциях техники

23.12.2019 20:57

Выбор бытовой техники на рынке просто огромный, и среди такого многообразия очень легко потеряться, и приобрести товар с функциями, которые в быту окажутся ненужными.
Чтобы немного облегчить страдания россиян при выборе бытовой техники, Союз потребителей рассказал за что не стоит переплачивать.

Так, в автоматической стиральной машине лишней функцией является скорость отжима 1400 оборотов в минуту.

Такой режим может повредить непрочную ткань, а оптимальным режимом при отжиме принято считать 800-1200 оборотов в минуту.

Также в стиральной автоматической машине не стоит обращать внимание на эффективную стирку паром и сенсорный экран, а также огромное количество ненужных режимов.

При выборе посудомоечной машины полезными функциями считаются класс энергоэффективности А и А+, возможность использовать различные типы моющих средств и быстрая мойка. Ненужными опять же считаются сенсорные экраны и управление со смартфона.

Эти две функции никак не влияют на качество мойки, но ведут к удорожанию устройства. Еще специалисты советуют отдавать предпочтение встраиваемой посудомоечной машине, так как она более компактная и позволяет ее сделать незаметной на кухне.

Пылесос тоже стоит выбирать с набором только основных функций, среди которых регулировка мощности, высокая манёвренность и мощная сила всасывания.

Стоит отметить, что турбощетка к стоимости пылесоса добавляет несколько тысяч, но она является бесполезной на ламинате, линолеуме и плитке, при этом она будет полезной только для тех, у кого ковры с высоким ворсом и домашние животные.

Специалисты отметили, что покупать пылесос лучше с мешком, чем с контейнером, так как мешковые пылесосы легче обслуживать.

Моющие пылесосы также не дают преимуществ для покупателя, так как проще и быстрее помыть полы шваброй.

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