Специалисты озвучили главные объекты кибератак в 2019 году

В 2019 году хакеры сосредоточатся на крупных облачных хранилищах и банковских сетях.

По данным InfoWatch, от атак на облачные хранилища пострадать могут сотни компаний.

Также атаки будут направлены на банковскую систему с целью вывода из учреждений крупных сумм.

Специалисты уверены, что в 2019 году привлекать киберпреступников будут сотовые операторы и компании сферы электронной коммерции, а также государственные структуры.

Большой интерес проявляют хакеры и к биометрическим данным и Интернету вещей, а через последний без труда можно шпионить за пользователями.