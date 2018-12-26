Специалисты озвучили главные объекты кибератак в 2019 году

Специалисты озвучили главные объекты кибератак в 2019 году26.12.2018 22:37
В 2019 году хакеры сосредоточатся на крупных облачных хранилищах и банковских сетях.
По данным InfoWatch, от атак на облачные хранилища пострадать могут сотни компаний.
Также атаки будут направлены на банковскую систему с целью вывода из учреждений крупных сумм.
Специалисты уверены, что в 2019 году привлекать киберпреступников будут сотовые операторы и компании сферы электронной коммерции, а также государственные структуры.
Большой интерес проявляют хакеры и к биометрическим данным и Интернету вещей, а через последний без труда можно шпионить за пользователями.
Просмотры: