Специалисты оценили новый модульный Mac Pro в 70 тысяч долларов

На конференции разработчиков Apple представила новое поколение профессионального компьютера Mac Pro. Эта модель полностью отличается от прошлого поколения, который еще называют «ведро».

Новый Mac Pro стал полноценной рабочей станцией, которую можно собрать под определенные задачи.

В продажу Mac Pro поступит осенью, и пока только озвучена базовая версия компьютера — $6 тысяч.

Остальные цены пока не называли, но специалисты уже посчитали, во сколько обойдется максимальная комплектация. Подсчёт велся исходя от стоимости комплектующих в свободной продаже.



Сложнее всего было с просчетом видеокарт Radeon Pro Vega II, так как их пока нет в продаже и сколько они стоят неизвестно.

Вместо этого решили учесть цену аналога Nvidia – Quadro RTX 6000, которая стоит $6,3 тысячи. В итоге Mac Pro может обойтись в $44,5 тысяч.

Но за счет еще покупки дополнительного оборудования от Apple для работы с видео стоимость рабочей станции может дойти до $70 тысяч.



Конечно это приблизительные цены, поэтому не стоит исключать, что стоимость может еще вырасти за счет того, что Apple как правило комплектующие продает значительно дороже, чем их рыночная стоимость.



