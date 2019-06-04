Специалисты оценили новый модульный Mac Pro в 70 тысяч долларов

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Обзоры рынков

Специалисты оценили новый модульный Mac Pro в 70 тысяч долларов

04.06.2019 22:52

На конференции разработчиков Apple представила новое поколение профессионального компьютера Mac Pro. Эта модель полностью отличается от прошлого поколения, который еще называют «ведро».
Новый Mac Pro стал полноценной рабочей станцией, которую можно собрать под определенные задачи.

В продажу Mac Pro поступит осенью, и пока только озвучена базовая версия компьютера — $6 тысяч.

Остальные цены пока не называли, но специалисты уже посчитали, во сколько обойдется максимальная комплектация. Подсчёт велся исходя от стоимости комплектующих в свободной продаже.


Сложнее всего было с просчетом видеокарт Radeon Pro Vega II, так как их пока нет в продаже и сколько они стоят неизвестно.

Вместо этого решили учесть цену аналога Nvidia – Quadro RTX 6000, которая стоит $6,3 тысячи. В итоге Mac Pro может обойтись в $44,5 тысяч.

Но за счет еще покупки дополнительного оборудования от Apple для работы с видео стоимость рабочей станции может дойти до $70 тысяч.


Конечно это приблизительные цены, поэтому не стоит исключать, что стоимость может еще вырасти за счет того, что Apple как правило комплектующие продает значительно дороже, чем их рыночная стоимость.


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