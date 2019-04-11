Специалисты опровергли популярный миф о зарядке смартфонов

На технопортале TheUnlockr рассказали про очень простую в наше время процедуру — зарядку телефонов.

В целом это очень острая тема, так как многие до сих пор не знают, как правильно заряжать современные устройства.

Некоторые для ускорения заряда выключают смартфон. Другие до сих пор уверены, что новый аппарат перед использованием несколько раз нужно разрядить до 0% и потом его на протяжении 12 часов заряжать до 100%, то есть не отключать смартфон от зарядки даже, если он полностью зарядился.

Эксперт TheUnlockr Дэвид Коген показал на смартфонах iPhone XS Max и Huawei P30 Pro процесс заряда при включенных смартфонах и выключенных.

К сети аппараты подключались комплектными зарядными блоками. Так, за 15 минут зарядки при включённом состоянии iPhone XS Max зарядился на 9%, а Huawei P30 Pro на 43%, но тут стоит учесть, что китайский аппарат поставляется с мощным блоком зарядного устройства.

После этого эксперимента смартфоны на зарядку установили уже выключенными и они за 15 минут набрали те же проценты заряда.

