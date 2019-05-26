Специалисты iFixit разобрали смартфон OnePlus 7 Pro

iFixit разобрали OnePlus 7 Pro и определили, насколько он ремонтопригоден.

Китайская новинка оказалась очень сложной технически, но за счет модульной конструкции ее несложно ремонтировать, если конечно не менять экран.

В смартфоне очень легко поменять аккумулятор, так как доступ к нему открывается сразу после снятия задней панели, которая очень хорошо приклеена к рамке смартфона.

Батарея извлекается без изломов и под ней не очень много клея. Остальные компоненты тоже можно снять.

Но чтобы добраться до экрана, потребуется полностью разобрать смартфон. Из-за этого OnePlus 7 Pro от iFixit получил всего 4 балла за ремонтопригодность из 10 возможных.

