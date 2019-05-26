Специалисты iFixit разобрали смартфон OnePlus 7 Pro

Специалисты iFixit разобрали смартфон OnePlus 7 Pro26.05.2019 21:10
iFixit разобрали OnePlus 7 Pro и определили, насколько он ремонтопригоден.
Китайская новинка оказалась очень сложной технически, но за счет модульной конструкции ее несложно ремонтировать, если конечно не менять экран.
В смартфоне очень легко поменять аккумулятор, так как доступ к нему открывается сразу после снятия задней панели, которая очень хорошо приклеена к рамке смартфона.
Батарея извлекается без изломов и под ней не очень много клея. Остальные компоненты тоже можно снять.
Но чтобы добраться до экрана, потребуется полностью разобрать смартфон. Из-за этого OnePlus 7 Pro от iFixit получил всего 4 балла за ремонтопригодность из 10 возможных.
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