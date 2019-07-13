Специалисты iFixit разобрали обновленный MacBook Pro 13 от Apple

Недавно представленный обновленный MacBook Pro 13 с экраном True Tone добрался до специалистов iFixit. Они по традиции разобрали «яблочную» новинку и оценили ее ремонтопригодность.

В MacBook Pro с 13,3-дюймовым экраном установлена матрица с разрешением 2560х1600 пикселей, сенсорная панель Touch Bar и датчик Touch ID.

Также в новинке появился чип Apple T2 Security Chip и новый четырехядерный процессор Intel Core i5. В iFixit оказалась версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти.



После полной разборки ноутбука ему присвоили оценку ремонтопригодности два балла из десяти возможных.

В ноутбуке невозможно заменить или расширить оперативную памяти, так как на распаяна на плате, также замене не подлежат флеш-модули.

Что касается самих компонентов, то память используется от Toshiba, ОЗУ от Samsung, а аудиокодек установили Cirrus Logic.



Было также отмечено, что очень сложно отклеить батареи от корпуса, из-за качественного клеящего вещества.

Усложняет ремонт и проприетарный крепёж. Единственное, что в ноутбуке подается легкой замене, так это тачпад. В остальном новый MacBook Pro 13 не подлежит ремонту.