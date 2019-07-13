Специалисты iFixit разобрали обновленный MacBook Pro 13 от Apple

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

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Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

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В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

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На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

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Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Специалисты iFixit разобрали обновленный MacBook Pro 13 от Apple

13.07.2019 23:50

Недавно представленный обновленный MacBook Pro 13 с экраном True Tone добрался до специалистов iFixit. Они по традиции разобрали «яблочную» новинку и оценили ее ремонтопригодность.
В MacBook Pro с 13,3-дюймовым экраном установлена матрица с разрешением 2560х1600 пикселей, сенсорная панель Touch Bar и датчик Touch ID.

Также в новинке появился чип Apple T2 Security Chip и новый четырехядерный процессор Intel Core i5. В iFixit оказалась версия с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти.


После полной разборки ноутбука ему присвоили оценку ремонтопригодности два балла из десяти возможных.

В ноутбуке невозможно заменить или расширить оперативную памяти, так как на распаяна на плате, также замене не подлежат флеш-модули.

Что касается самих компонентов, то память используется от Toshiba, ОЗУ от Samsung, а аудиокодек установили Cirrus Logic.


Было также отмечено, что очень сложно отклеить батареи от корпуса, из-за качественного клеящего вещества.

Усложняет ремонт и проприетарный крепёж. Единственное, что в ноутбуке подается легкой замене, так это тачпад. В остальном новый MacBook Pro 13 не подлежит ремонту.

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