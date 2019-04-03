Новый iPad Mini также оказался неремонтопригодным

Новый iPad Mini также оказался неремонтопригодным03.04.2019 16:56
Новые iPad Air и iPad mini 5 были представлены в прошлом месяце и последний уже разобрали эксперты iFixit, чтобы оценить ремонтопригодность новинки.
Максимальная оценка за ремонтопригодность в iFixit составляет 10 баллов, при этом планшет нового поколения заработал лишь два балла.
Впрочем, это и не удивительно, ведь предшественники планшета также имели низкие баллы, то есть они являются почти неремонтопригодными.
Согласно данным iFixit, в планшете установлена батарея, как и у предшественника на 19,32 Вт•ч, а работает он на процессоре SoC Apple A12 Bionic.
Среди главных минусов в iPad mini 5 назвали наличие громадного количества клея, а также сложность замены кнопки Home и батареи.
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