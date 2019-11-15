Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность Huawei Mate 30 Pro

iFixit проверили на ремонтопригодность китайский флагманский смартфон Huawei Mate 30 Pro. Лаборатория iFixit как обычно оценивала смартфон по десятибалльной шкале.

Китайский аппарат получил пять балов, и специалисты отметили, что современный флагман легче поддаётся разборке, чем другие флагманские смартфоны. Для сравнения Huawei Mate 20 Pro у iFixit в прошлом году получил 4 балла.



Huawei Mate 30 Pro получил модульную конструкцию, а это облегчает замену компонентов. Также было отмечено, что в смартфоне без труда можно отклеить батарею.

Единственным минусом назвали большое количество клея на стеклянных панелях, а это затрудняет разборку и повышает риск поломки.